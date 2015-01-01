دراسة: طباع الشخص تؤثر على صحته

كشفت نتائج دراسة حديثة عن وجود علاقة بين طباع الإنسان وحالته الصحية.

وأجرى علماء جامعة ديوك الأمريكية اختبارا خلال الدراسة العلمية شارك فيه 1000 شخص (26 سنة)، كان هدفها تحديد العلاقة بين طباع الشخص وحالته الصحية، واتضح لهم أن الأشخاص الذين كانوا منظمين ومنضبطين في فترة شبابهم، كانوا بحالة بدنية أفضل من أقرانهم بعد مضي 12 سنة (عندما بلغوا 38 سنة)، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضحت الدراسة أن 45% من غير المنضبطين كانوا يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض اللثة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة بين المنضبطين 18%.

وتبين للباحثين أن المنضبطين كانوا أقل ميلا للتدخين وتعاطي المخدرات والكحول وكانوا يهتمون بنوعية غذائهم، كما أن حب الاطلاع (الفضول) يمكن أن يؤثر في صحة الشخص، حيث اكتشف الباحثون أن الفضوليين لديهم مؤشر ذكاء IQ مرتفع، وهذا يؤثر عموما في حالتهم الصحية.

وصرح أحد معدي الدراسة بأن: "الأشخاص الذين يتحلون بالفضول، يطورون ذكاءهم ويحصلون على معلومات عن كيفية الوقاية من الأمراض، ويعرفون متى يجب عليهم مراجعة الأطباء. وإذا أصيبوا بمرض ما فهم يلتزمون بتعليمات الطبيب تماما".