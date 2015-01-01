مجرم يقتل امرأة ويقطع رأسها ليتذوق لحمها
بعد خمسة عشر يومًا من العثور على جثة مقطوعة الرأس في بحيرة في النمسا، أقرّ رجل أوقفته الشرطة بأنه وضع قطعة من لحم الضحية في الثلاجة ليتذوّقها، بحسب ما أعلن المحققون.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عثر على الجثّة منتصف أبريل في بحيرة شرق النمسا، ثم عثر على أجزاء منها في منزل الرجل الموقوف في فيينا.
وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في أيزنشتادت شرق البلاد في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الموقوف "كان يعتزم تذوّق طعم الجثّة في وقت لاحق".
وما زالت هويّة القتيلة غير معروفة للمحققين، ويقدّر عمرها بين العشرين والثلاثين، بينما رجّحت صحف محلية أن تكون مومسًا من أحد بلدان أوروبا الشرقية.
وقد أوقف الرجل في فيينا، الجمعة، و سبق أن أمضى سنوات في السجن؛ بسبب جرائم ذات دوافع جنسية.
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