آخر الأخبار

بالفيديو| خليجي يفاجئ طفلا مريضا بهدية "مرعبة"

بالفيديو| خليجي يفاجئ طفلا مريضا بهدية "مرعبة"

دب وأشباله يثيرون الهلع في إحدى المدارس الأمريكية

دب وأشباله يثيرون الهلع في إحدى المدارس الأمريكية

بالصور| افتتاح أكبر بيت زجاجي في العالم

بالصور| افتتاح أكبر بيت زجاجي في العالم

محفظ قرآن يغتصب طفلا في السودان بحيلة ماكرة: "معمول له عمل"

محفظ قرآن يغتصب طفلا في السودان بحيلة ماكرة: "معمول له عمل"

مجرم يقتل امرأة ويقطع رأسها ليتذوق لحمها

منذ 19 دقيقة
مجرم يقتل امرأة ويقطع رأسها ليتذوق لحمها

مجرم يقتل امرأة ويقطع رأسها ليتذوق لحمها

كتب: وكالات

بعد خمسة عشر يومًا من العثور على جثة مقطوعة الرأس في بحيرة في النمسا، أقرّ رجل أوقفته الشرطة بأنه وضع قطعة من لحم الضحية في الثلاجة ليتذوّقها، بحسب ما أعلن المحققون.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عثر على الجثّة منتصف أبريل في بحيرة شرق النمسا، ثم عثر على أجزاء منها في منزل الرجل الموقوف في فيينا.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في أيزنشتادت شرق البلاد في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الموقوف "كان يعتزم تذوّق طعم الجثّة في وقت لاحق".

وما زالت هويّة القتيلة غير معروفة للمحققين، ويقدّر عمرها بين العشرين والثلاثين، بينما رجّحت صحف محلية أن تكون مومسًا من أحد بلدان أوروبا الشرقية.

وقد أوقف الرجل في فيينا، الجمعة، و سبق أن أمضى سنوات في السجن؛ بسبب جرائم ذات دوافع جنسية.

أخبار متعلقة

"جيفري" سفاح بدأ بجمع الحيوانات الميتة طفلا.. وانتهى بأكل لحوم ضحاياه

"جيفري" سفاح بدأ بجمع الحيوانات الميتة طفلا.. وانتهى بأكل لحوم ضحاياه

سفاح شهير يقتل ضحاياه ويخبر الشرطة.. لم يقبض عليه أبدا

سفاح شهير يقتل ضحاياه ويخبر الشرطة.. لم يقبض عليه أبدا

الإعدام والتشريح أمام 25 ألف شخص.. عقاب سفاح قتل الأشخاص لبيع جثثهم

الإعدام والتشريح أمام 25 ألف شخص.. عقاب سفاح قتل الأشخاص لبيع جثثهم

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه الم

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صي

"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا

"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح يكسر الحواجز الثقافية

تحذير من "تويتر" للمستخدمين: "غيروا كلمات المرور الآن"

تحذير من "تويتر" للمستخدمين: "غيروا كلمات المرور الآن"

تحذير من "تويتر" للمستخدمين: "غيروا كلمات المرور الآن"