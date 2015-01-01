تناول هذا الفيتامين يساعد على تذكر الأحلام بالتفصيل

دراسة تكشف عن الفيتامين المسؤول عن تذكر الأحلام
اكتشف فريق من العلماء من أستراليا الفيتامين المسؤول عن تذكر الأحلام، واسترجاع التفاصيل الدقيقة للحلم.
ووجد الباحثون أن جرعة من فيتامين "ب 6" تساعد الأشخاص على تذكر تفاصيل أحلامهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأوضح العلماء أن الأشخاص البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "ب 6" كل ليلة قبل النوم، كانوا أكثر قدرة على تذكر أحلامهم مقارنة بالبالغين الذين تناولوا دواءً وهميًا.
وتوصلت الدراسة، التي أجراها الدكتور دنهولم أسبي، من كلية علم النفس بجامعة أديلايد في أستراليا، وفريق من العلماء مؤخرًا، أن هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن فيتامين "ب 6" يمكن أن يعزز قدرتنا على تذكر الأحلام.
وأجرى العلماء، خلال الدراسة، اختبارًا بمشاركة 100 شخص بالغ يبلغ متوسط أعمارهم 27.5 عام، بهدف بحث تأثير مكملات فيتامين "ب 6" على استدعاء الأحلام.
وأعطى الباحثون المشاركون في الدراسة مجموعة مكملات تحتوي على 240 ملليجرام من فيتامين "ب 6" قبل النوم مباشرة، وتناولت مجموعة أخرى مكملات تحتوي على مركب فيتامين ب، بما في ذلك فيتامين "ب 6" والفيتامينات B الأخرى، فيما أخذت مجموعة ثالثة قرصًا وهميًا، ولم يعرف المشاركون ولا الباحثون أيًا من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين "ب 6"، حيث تم صرفها بصورة عشوائية.
وطلب من المشاركين الاحتفاظ بسجل لاسترجاع أحلامهم، وذلك طوال فترة الدراسة التي استمرت 5 أيام، مع توضيح عدد الأحلام التي كانوا يملكونها.
وتوصل العلماء إلى أن الأشخاص المشاركين، الذين تناولوا مكملات فيتامين "ب 6" فقط، كانوا أكثر قدرة على تذكر محتوى أحلامهم.
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