الطريقة "1100".. "فرافيرو" قهر "الحوت الأزرق" قبل 50 عاما

خلال فيلم "العتبة جزاز" أحد أفضل أفلام الفنان الراحل فؤاد المهندس، ناقش "الأستاذ" بطريقة كوميدية فكرة التنويم المغناطيسي والتحكم في الأشخاص عن بُعد، وتأثيره على البشر في إجبارهم على القيام بأفعال دون الشعور بها، والذي تبين أنه كان بمثابة قفزة للمستقبل، حيث إنه لم يكن يعلم أن ما تخيله سيحدث في الواقع بالفعل بعد ما يقرب من 50 عامًا.

في الآونة الأخيرة ظهرت لعبة الحوت الأزرق، ذلك التطبيق الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص، بسبب ما يحتويه من تعليمات خطيرة ترشدهم إلى الانتحار في النهاية، تمامًا مثل الفكرة التي اتبعتها عصابة الأشرارفي الفيلم عام 1969 للقتل.

الطريقة 1100، هي أسلوب معين في الموت، أَلَفتْه عصابة التجسس في الفيلم، والتي كان يترأسها "سكالبو"، وأدى بدوره الفنان على جوهر، وتعني القتل بواسطة التنويم المغنطيسي، حيث تقوم "عزيزة" الفنانة نورا المنومة المغناطيسية بتنويم الشخص المراد قتله ثم التحكم فيه عن طريق موجات صوتية، تأمره من خلالها بخطوات تؤدي به في النهاية للانتحار.

لعبة الحوت الأزرق جاءت تحمل نفس فكرة الفيلم، بحيث تأمر مستخدموا التطبيق بالقيام بخطوات معينة مثل الجلوس في مكان مظلم، ومشاهدة أفلام الرعب، وغيرها، حتي تأتي الخطوة الأخيرة وهي الانتحار، بعدما تنال اللعبة منه وتسيطر على أفعاله، بشكل يجعله يتقبل الأمر دون نقاش.

في آخر مشاهد الفيلم، استطاعت عصابة الجواسيس تنويم "عبد العظيم" الذي أدى دوره الفنان فؤد المهندس مغناطيسيًا، للحصول على الصور المطلوبة، وذلك أثناء ارتدائه زي "فرافيرو" الذي كان المقرر أن يقوم بعرض "اسكتش" له، لتأمره بخطوات معينة تريد بها قتله، يصعد لسطح المبنى، ثم صعود السلالم المؤدية للسور، وأخيرًا إقناعه بأنه "فرافيرو"، ويجب أن يقفز من أعلى لأن أصدقاءه "فتافيت السكر" ينتظرونه، ليوافق على الفور قائلًا: "مقدرش أتأخر عنكم يا حبايبي يا فتافيت السكر.. أنا جااااي"، ثم يهم ليقفز من أعلى السور.

"العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو".. كلمات أغنية كانت سلاح "هدى" التي أدت دورها الفنانة شويكار، لتتمكن من تنبيه "عبد الحفيظ" بأنه سيسقط، تسببت تلك الأغنية في دخوله بحالة عصبية تمكن إثرها من ضرب الآخرين، وهو ما جعله يتخلص من تأثير التنويم المغناطيسي ويعدل عن الانتحار، قبل أن تقبض الشرطة على العصابة في النهاية.

الأضرار الناجمة عن لعبة الحوت الأزرق، تشير لضرورة إيجاد طريقة جذرية لحجب التطبيق، وهو ما يسعى إليه الآن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فمن جانب الفيلم الأغنية كانت كفيلة بإحباط عمل "الطريقة 1100"، فيا تُرى ما هي الطريقة التي تتوقف بها لعبة الحوت الأزرق في الواقع؟.