تحذير من "تويتر" للمستخدمين: "غيروا كلمات المرور الآن"

طلب موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، من مستخدميه، تغيير كلمات المرور الخاصة بهم الآن، بعدما اكتشف خلل في نظام تخزين كلمات المرور.

بحسب موقع "تيك كرانش" التقني، فإنه عادة يتم تخزين البيانات الشخصية الحساسة مثل كلمات المرور في شكل رسوم مخبأة باستخدام مزيج من الحروف والأرقام لحماية محتوى كلمة المرور نفسها.

وفي هذه الحالة، يبدو أنه تم تخزين كلمات مرور المستخدمين بالنص العادي علانية على سجلات "تويتر" الداخلية.

أشار "تويتر" إلى أنه "ليس هناك سبب للاعتقاد بأن معلومات كلمة المرور قد سُجلت في تويتر بشكل دائم"، أو أن كلمات المرور غير المحمية تم الوصول إليها من قبل المخترقين، لكن الخطر ما زال قائمًا، ذلك نصحت الشركة المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم كإجراء احترازي.