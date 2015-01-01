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فيديو| العثور على سيارة متدلية من جسر في تورونتو والسبب مجهول!

منذ 43 دقيقة
فيديو| العثور على سيارة متدلية من جسر في تورونتو والسبب مجهول!

فيديو| العثور على سيارة متدلية من جسر في تورونتو والسبب مجهول!

كتب: وكالات

اكتشاف سكان مدينة تورنتو، صباح الأربعاء، وجود سيارة زرقاء تتدلى بحبل من جسر تورونتو المزدحم في ساعة الذروة الصباحية، الأمر الذي دفع رجال الطوارئ لإسقاطها على الأرض حتى لا يتعرض أحد للأذى بسببها.

وأحاط الغموض الطريقة التي وصلت بها هذه السيارة إلى هذه الوضعية، وبدأت السلطات في مدينة تورونتو بالتحقيق في ملابسات الحادث في مسعى منها لمعرفة هوية من قام بتعليق السيارة بهذا الشكل.

واعتقد رجال الشرطة في بداية الأمر أن السيارة المعلقة جزءاً من فيلم يتم تصويره في المنطقة، إلا أنهم سرعان ما أدركوا أن الحادث مدبر

ومن جانبهم قال بعض متابعي الفيديو، إن عملية تعليق السيارة ما هي إلا دعابة حاول مجموعة من الأشخاص تنفيذها في المكان، بينما قال آخرون إن مثل هذه الدعابات قد تشكل خطراً حقيقياً على حياة الآخرين، ويجب عدم اللجوء إليها على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن السلطات قامت بإقفال الطريق السريعة التي تمر تحت الجسر، حتى يتم إسقاط السيارة وإخلائها من المكان، بحسب ما نقله "موقع 24" الإماراتي عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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