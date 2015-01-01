بالفيديو| تعرف كيف تتحدث النباتات إلى بعضها

النباتات تتحدث
أثبتت الدراسات الحديثة أن النباتات تتبادل الرسائل مع جيرانها من النباتات الأخرى، وتحثهم على النمو من خلال سلسلة من الإشارات تحت الأرضية.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن شتلات الذرة تتبادل الرسائل مع النباتات القريبة عن طريق الإشارات الكيميائية التي تطلق في التربة من جذورها، وهذه الإشارات القوية تخبر الشتلات بما إذا كان جيرانها أقرباء أم غرباء وتساعدهم على توجيه نموهم وفقًا لذلك.
ولتجنب المنافسة وتعزيز حجم أوراقها وأيضًا لضمان جمع ما يكفي من أشعة الشمس في محيطها، تزرع النباتات جذورها في المناطق الأكثر هدوءا من التربة، لذلك تخبر بذرة النبات جارتها أن هذا المكان مشغول ويتعين عليها إيجاد مكان آخر لكي تتاح لها فرصة النمو السليمة.
وأجرى الباحثون السويديون دراسة حديثة، تبين من خلالها أن النباتات تتواصل مع بعضها البعض أيضًا عند تعرضها لخطر اقتراب آكلة الأعشاب على سبيل المثال، وتصدر جذور النباتات الصغيرة أصواتاً في حالات الخطر شبيهة بالنقر.
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