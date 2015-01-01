بالفيديو| شاهد لحظة هجوم أسد على مربيه لافتراسه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوما وحشيا لأسد، في جنوب إفريقيا، على مربيه الخاص، بعد مرور 10 سنوات على صداقتهما وانتهى الحادث المرعب بإطلاق النار على الأسد وقتله.

وأظهرت لقطات المقطع هجوم الأسد على مربية والإمساك به بأسنانه والهروب به بعيدًا وسط الأشجار، إلى أن أطلق حراس السفاري النار على الأسد وأردوه قتيلا على الفور، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

والجدير بالذكر أن الرجل الضحية هو نفسه مالك حديقة السفاري، مايكل هودج، الذي اعتنى بالأسد وسقاه الحليب في صغره.

يذكر أنه انتقل للعيش في جنوب إفريقيا، نتيجة لولعه بالأسود وتربيتها.

ويخضع مايكل اليوم للعناية الطبية الفائقة، بعد نجاته بأعجوبة من الموت.