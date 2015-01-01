بالصور| بعد معاناة 6 أشهر.. استخراج 14 دودة حية من "مرارة" امرأة

استخرج الأطباء في مستشفى "فورتيس" بمدينة نيودلهي الهندية، 14 دودة حية من القناة الصفراوية لامرأة، يتراوح طول الواحدة منها بين 15 إلى 20 سم.

وقال الطبيب الهندي "أرفيند كورانا"، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى: "جاءت المرأة إلى المستشفى مع شكاوى من آلام شديدة في البطن، وتقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة، وهي الأعراض التي عانت منها خلال 6 أشهر"، وفقاً لـ"دايلى ميل".

وبحسب "روتانا"، بعد خضوع المريضة للأشعة المقطعية، وجد الأطباء أكثر من عشرة أنواع من الديدان الحية في القناة الصفراوية (المرارة) التي تربط الكبد والأمعاء، فأخضعوها لجراحة.

وبعد العملية قالت المريضة المدعوة "سونيتا": "كان ألمى شديد السوء، لدرجة أنني بالكاد تمكنت من الوقوف على قدمي، وفقدت أكثر من 12 كيلوغرام في شهر، لكن لحسن الحظ أنهم كانوا قادرين على تشخيص حالتي".

وأضافت: "بمجرد اكتمال الجراحة، انتهى الألم تماما، إنني أشعر بتحسن كبير الآن".