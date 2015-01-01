بالصور| بعد معاناة 6 أشهر.. استخراج 14 دودة حية من "مرارة" امرأة

استخراج 14 دودة حية من "مرارة" امرأة
استخرج الأطباء في مستشفى "فورتيس" بمدينة نيودلهي الهندية، 14 دودة حية من القناة الصفراوية لامرأة، يتراوح طول الواحدة منها بين 15 إلى 20 سم.
وقال الطبيب الهندي "أرفيند كورانا"، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى: "جاءت المرأة إلى المستشفى مع شكاوى من آلام شديدة في البطن، وتقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة، وهي الأعراض التي عانت منها خلال 6 أشهر"، وفقاً لـ"دايلى ميل".
وبحسب "روتانا"، بعد خضوع المريضة للأشعة المقطعية، وجد الأطباء أكثر من عشرة أنواع من الديدان الحية في القناة الصفراوية (المرارة) التي تربط الكبد والأمعاء، فأخضعوها لجراحة.
وبعد العملية قالت المريضة المدعوة "سونيتا": "كان ألمى شديد السوء، لدرجة أنني بالكاد تمكنت من الوقوف على قدمي، وفقدت أكثر من 12 كيلوغرام في شهر، لكن لحسن الحظ أنهم كانوا قادرين على تشخيص حالتي".
وأضافت: "بمجرد اكتمال الجراحة، انتهى الألم تماما، إنني أشعر بتحسن كبير الآن".
نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام
أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر
بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صي
قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق
يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه الم
تعليقات الفيسبوك