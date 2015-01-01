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بالفيديو| سعودي يقتل رجلا بسيارته ويهرب

منذ 26 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

كتب: وكالات

رصدت كاميرة مراقبة وضعت أمام أحد المحال التجارية في محافظة العارضة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، لحظة قتل سعودي لرجل بسيارته وفر هاربا.

ويصور الفيديو الرجل يسير في الشارع عند اقتراب السيارة منه وزيادة سرعته وصدمه بشكل متعمد.

وأعلن محافظ المدينة نايف بن لبدة، أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بالتحقيق بالحادث وتم القبض على الجاني، وإحالته للتحقيق للتعرف على أسباب صدمه للمسن ودوافعه، بحسب "سبوتنك".

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