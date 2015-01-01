بالفيديو| سعودي يقتل رجلا بسيارته ويهرب

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رصدت كاميرة مراقبة وضعت أمام أحد المحال التجارية في محافظة العارضة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، لحظة قتل سعودي لرجل بسيارته وفر هاربا.
ويصور الفيديو الرجل يسير في الشارع عند اقتراب السيارة منه وزيادة سرعته وصدمه بشكل متعمد.
وأعلن محافظ المدينة نايف بن لبدة، أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بالتحقيق بالحادث وتم القبض على الجاني، وإحالته للتحقيق للتعرف على أسباب صدمه للمسن ودوافعه، بحسب "سبوتنك".
نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام
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قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق
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