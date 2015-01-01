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بالفيديو| سطو مسلح على مطعم "ماكدونالدز ".. والسبب غريب جدا

منذ 20 دقيقة
سطو مسلح

سطو مسلح

كتب: وكالات

في حادثة غريبة، اقتحم رجل مقنع مطعم ماكدونالدز حاملا سكينا صغيرة، ولكنه لم يسرق سوى ملصقات لعبة "مونوبولي" التي يوزعها المطعم للزبائن عند شراء الوجبات، بحسب "سكاي نيوز".

ونشرت صحيفة "ذا ميرور" لقطات كاميرات المراقبة للمطعم الواقع غرب العاصمة الإنجليزية لندن، التي أظهرت الرجل الملثم وهو يحاول الدخول للمطبخ الخلفي، وبيده سكينا صغيرة.

وأرغمت مواجهة أحد العاملين في المطعم الرجل على التصرف بسرعة، إذ مد يده وخطف كتيب ملصقات "مونوبولي" قبل أن يلوذ بالفرار.

ونشرت الشرطة، الخميس، لقطات الحادث الغريب، الذي وقع يوم 23 مارس الماضي.

وطالبت الشرطة السكان بالإبلاغ عن السارق إذا ما استطاعوا تمييزه من ملابسه أو مظهره، بعد مشاهدة الفيديو.

ويقوم مطعم ماكدونالدز بحملة تسويقية مع لعبة "مونوبولي" كل عام، حيث يحصل زبائن المطعم على ملصقات للعبة مع كل وجبة يقومون بطلبها، مما يؤهلهم للحصول على وجبات مجانية لاحقا بعد تجميع عدد معين من الملصقات.

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