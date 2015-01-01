دراسة: التقاط الصور يوميا سبب للسعادة

وجدت دراسة جديدة أن التقاط صورة يوميا ونشرها عبر الإنترنت لمدة شهرين أمر مفيد لرفاهية الناس وتعزيز تفاعلهم مع الآخرين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية أوضح باحثو جامعة لانكستر أن هذه الممارسة هي "عملية نشطة لخلق معنى ومفاهيم جديدة للرفاهية والسعادة"، كما أن إنشاء روتين يتعلق بالتقاط صورة يومية، قد يساعد في محاربة الوحدة، ويعتقد الباحثون أن تحديد هدف التقاط صورة كل يوم، يساعد الناس على أن يكونوا أكثر نشاطا وللقيام بنزهة وتشجع على مغادرة المنزل ليتم التقاط الصور بحسب "آر. تي".