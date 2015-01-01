5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه المشكلة، إلا أن بالإمكان التدخل لمنع فقدان الشعر الناتج عن ضعف التغذية.

وفيما يلي، تستعرض "الوطن" مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها بشكل دائم، لتجنب مشكلة الصلع، صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- البيض ومشتقات الألبان:

يعد البيوتين "فيتامين بي7" هو محلول نمو الشعر للأشخاص الذين يعانون من الصلع، ويتواجد البيوتين في الحليب والأجبان ومشتقات الألبان، وكذلك العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تشجع نمو الشعر، مثل البروتينات وفيتامين بي12 والحديد والزنك وأحماض أوميغا6 الدهنية.

2- الشوفان:

يحتوي الشوفان على الألياف والزنك وأحماض أوميغا6 الدهنية، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، كما أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي الذي يساعد على نمو الشعر.

3- اللوز:

يحتوي اللوز أيضاً على نسبة عالية من البوتين والمغنزيوم، وهما مكونان ضروريان لصحة الشعر، والاستهلاك المنتظم للوز يجعل شعرك ينمو بشكل أسرع ويبدو أكثر سماكة.

4- الجوز:

يلعب الجوز دورًا هاما في منع تساقط الشعرو وذلك بسبب وجود أحماض أوميغا الدهنية في الجوز، جنباً إلى جنب مع فيتامين بي 7، فهو يلعب دوراً هاماً في منع تساقط الشعر، ويشجع إعادة نموه من جديد.

5- الفراولة:

الفراولة تحتوي على نسبة عالية من السيلكا المعدنية الهامة لنمو الشعر، كما أنها غنية بحمض إلاجيك الذي يساعد على حماية الشعر من التساقط.