آخر الأخبار

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

وداعا للجبيرة.. ابتكار "صمغ" لاصق يُصلح كسور العظام فى 5 دقائق

وداعا للجبيرة.. ابتكار "صمغ" لاصق يُصلح كسور العظام فى 5 دقائق

نهائي دوري الأبطال كله روحانيات.. "رمضان ودعوات لصلاح وبركات زيدان"

نهائي دوري الأبطال كله روحانيات.. "رمضان ودعوات لصلاح وبركات زيدان"

تحذير: 4 مخاطر لوضع القدم على تابلوه السيارة أثناء القيادة

تحذير: 4 مخاطر لوضع القدم على تابلوه السيارة أثناء القيادة

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

اليوم AM 12:12
5 أطعمة تقي من الصلع.. تعرف عليهم؟

5 أطعمة تقي من الصلع.. تعرف عليهم؟

كتب: الوطن

يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه المشكلة، إلا أن بالإمكان التدخل لمنع فقدان الشعر الناتج عن ضعف التغذية.

وفيما يلي، تستعرض "الوطن" مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها بشكل دائم، لتجنب مشكلة الصلع، صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- البيض ومشتقات الألبان:

يعد البيوتين "فيتامين بي7" هو محلول نمو الشعر للأشخاص الذين يعانون من الصلع، ويتواجد البيوتين في الحليب والأجبان ومشتقات الألبان، وكذلك العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تشجع نمو الشعر، مثل البروتينات وفيتامين بي12 والحديد والزنك وأحماض أوميغا6 الدهنية.

2- الشوفان:

يحتوي الشوفان على الألياف والزنك وأحماض أوميغا6 الدهنية، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، كما أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي الذي يساعد على نمو الشعر.

3- اللوز:

يحتوي اللوز أيضاً على نسبة عالية من البوتين والمغنزيوم، وهما مكونان ضروريان لصحة الشعر، والاستهلاك المنتظم للوز يجعل شعرك ينمو بشكل أسرع ويبدو أكثر سماكة.

4- الجوز:

يلعب الجوز دورًا هاما في منع تساقط الشعرو وذلك بسبب وجود أحماض أوميغا الدهنية في الجوز، جنباً إلى جنب مع فيتامين بي 7، فهو يلعب دوراً هاماً في منع تساقط الشعر، ويشجع إعادة نموه من جديد.

5- الفراولة:

الفراولة تحتوي على نسبة عالية من السيلكا المعدنية الهامة لنمو الشعر، كما أنها غنية بحمض إلاجيك الذي يساعد على حماية الشعر من التساقط.

أخبار متعلقة

دراسة: المادة الكميائية في "بطاطس" ماكدونالدز تعالج الصلع

دراسة: المادة الكميائية في "بطاطس" ماكدونالدز تعالج الصلع

ابتكار مستحضر جديد يقضي على الصلع

ابتكار مستحضر جديد يقضي على الصلع

بالصور| اعرف شخصيتك من تسريحة شعرك.. وبشرى سارة لـ"الصلع"

بالصور| اعرف شخصيتك من تسريحة شعرك.. وبشرى سارة لـ"الصلع"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صي

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

لا يكاد فصل الصيف يبدأ حتى تنطلق التحذيرات بشأن الفاكهة التى يتم وسمها فى كل مرة بـ«المرشوشة» مع التخويف بشأن «وجع البطن» وأعراض النزلات المعوية