نهائي دوري الأبطال كله روحانيات.. "رمضان ودعوات لصلاح وبركات زيدان"

أُسدل الستار على صراعات دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح الثنائي ليفربول وريال مدريد، في الوصول إلى المباراة النهائية، عقب مشوار طويل وصعب، توجاه بالفوز على فريقين عنيدين هما بايرن ميونخ وروما.

في 26 مايو الجاري، سيكون ريال مدريد، حامل اللقب وسيد القارة الأوروبية في عدد ألقاب دوري الأبطال، 12 بطولة، أمام مباراة قوية حينما يواجه "ريدز" ليفربول، الحاصل على البطولة 5 مرات من قبل، في مدينة كارديف الأوكرانية، على ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي.

المباراة النهائية تحمل أجواء روحانية بالنسبة للجمهور المصري، أولًا نظرًا لكونها ستأتي في يوم 10 رمضان، في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع صلاة التراويح.

الأمر الثاني، هو الاعتقاد السائد بين جمهور كرة القدم، حول حظ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأمر الذي يطلق عليه جمهور الكرة في مصر "بركات زيدان".

أما الأمر الثالث والأهم، هو وجود محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني في المباراة النهائية، كأول لاعب مصري في التاريخ يخوض مثل هذه اللقاءات، والملقب باسم "الملك المصري"، والمعشوق الأول في قلوب المصريين.

دعوات المصريين في رمضان، لاسيما يوم المباراة لن تخلو من الدعاء إلى محمد صلاح، بالتوفيق والحصول على اللقب.