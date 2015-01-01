بالفيديو| ساعة تحول يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس

لومي واتش
كشف باحثون في جامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية، عن ساعة "لومي واتش" ذكية، تضم جهاز عرض ضوئي "بروجيكتور"، يحوّل يد من يرتديها إلى شاشة تعمل باللمس.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تدمج "لومي واتش" جهاز عرض ليزري ومستشعر، وتأتي بسطح تفاعلي مساحته 40 سنتيمتراً مربعاً، يُعَد أكبر بخمس مرات من شاشات الساعات الذكية.
واستعرض فيديو نشره مخترعو الساعة، قدراتها من حيث تشغيل التطبيقات، وتحرير الصور، والاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوترات، وقراءة تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي على ذراع المستخدم.
نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام
أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر
بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صي
قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق
بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس
تعليقات الفيسبوك