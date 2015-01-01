آخر الأخبار

نهائي دوري الأبطال كله روحانيات.. "رمضان ودعوات لصلاح وبركات زيدان"

نهائي دوري الأبطال كله روحانيات.. "رمضان ودعوات لصلاح وبركات زيدان"

تحذير: 4 مخاطر لوضع القدم على تابلوه السيارة أثناء القيادة

تحذير: 4 مخاطر لوضع القدم على تابلوه السيارة أثناء القيادة

بالفيديو| ساعة تحول يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس

بالفيديو| ساعة تحول يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس

"يبطئ الشيخوخة".. دراسة أمريكية حديثة تكشف فوائد للصيام

"يبطئ الشيخوخة".. دراسة أمريكية حديثة تكشف فوائد للصيام

بالفيديو| ساعة تحول يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس

منذ 44 دقيقة
لومي واتش

لومي واتش

كتب: وكالات

كشف باحثون في جامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية، عن ساعة "لومي واتش" ذكية، تضم جهاز عرض ضوئي "بروجيكتور"، يحوّل يد من يرتديها إلى شاشة تعمل باللمس.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تدمج "لومي واتش" جهاز عرض ليزري ومستشعر، وتأتي بسطح تفاعلي مساحته 40 سنتيمتراً مربعاً، يُعَد أكبر بخمس مرات من شاشات الساعات الذكية.

واستعرض فيديو نشره مخترعو الساعة، قدراتها من حيث تشغيل التطبيقات، وتحرير الصور، والاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوترات، وقراءة تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي على ذراع المستخدم.

أخبار متعلقة

200 ألف مشاهدة لأغنية "الناس بتبان في الشدة" في 24 ساعة على "يوتيوب"

200 ألف مشاهدة لأغنية "الناس بتبان في الشدة" في 24 ساعة على "يوتيوب"

عدد مستخدمي "تويتر" يقفز لـ336 مليون مستخدم شهريا

عدد مستخدمي "تويتر" يقفز لـ336 مليون مستخدم شهريا

متحدث «فيسبوك» لـ«الوطن»: لدينا 35 مليون مستخدم مصرى «نشط» شهرياً

متحدث «فيسبوك» لـ«الوطن»: لدينا 35 مليون مستخدم مصرى «نشط» شهرياً

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صي

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس