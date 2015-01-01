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بالفيديو| فأر يلتهم 18 ألف ريال سعودي من داخل "ATM"

منذ 20 دقيقة
فأر يلتهم أموال

فأر يلتهم أموال

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أثار مقطع فيديو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فأر يلتهم أوراق مالية بلغت 18 ألف ريال سعودي.

وقال مدونون عبر موقع "تويتر" إن "فأر تمكن من دخول ماكينة الصراف الآلي بأحد بنوك مدينة الرياض السعودية".

وأشاروا إلى أن الفأر تمكن من أكل حوالي 18 ألف ريال سعودي من فئة الـ 500 و100 ريال.

وسخر المغردون على موقع تويتر، حيث قالت مستحدمة: "جوعان مسكين خلوه يأكل"، وقال آخر: "الفأر بيأكل الحديد والفلوس كمان"، بينما كتب مستخدم: "ليه يا فأر ما عندك إحساس".

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