وفاة "آرت بول" مصمم شعار مجلة "بلاي بوي"

توفى "آرت بول"، أحد مؤسسي مجلة "بلاي بوي" (Playboy ) ومصمم شعارها الشهير "الأرنب" عن عمر ناهز 94 عاما.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن زوجة بول قالت إنه فارق الحياة يوم 28 أبريل بسبب التهاب حاد في كبده.

ويعد بول أول موظف يوقع عقد عمل في مجلة "بلاي بوي" بعد ان التقى مع مؤسس المجلة هيو هيفنر في عام 1953، وصمم غلاف أول عدد ظهرت عليه صورة الممثلة الشهيرة مارلين مونرو.

ووأصيب هيفنر في عام 2017 بنوبة قلبية حادة وتوفي على إثرها عن 91 عاما.

والجدير بالذكر أن "بلاي بوي" ومعناها "الفتى اللعوب"، أُنشئت في عام 1953 لتصبح أشهر مجلة إثارة للرجال، وانبثقت عنها فيما بعد دار للنشر.