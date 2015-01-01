"من بينها الهواتف الذكية والكلاب".. عوامل تدمر الرغبة الجنسية

منها الهواتف الذكية والكلاب.. عوامل تدمر الرغبة الجنسية بين الأزواج
كشفت دراسة أمريكية عن أن الأجهزة الإلكترونية والحيوانات المنزلية الأليفة، تؤثر بشكل مدمر على الحياة الجنسية للأزواج.
ووجدت الدراسة التي أعدها فريق من علماء جامعة "بايلور" الأمريكية إلى أن 70% من الذين شاركوا في الدراسة، أكدوا أن الهاتف الذكي يشكل معضلة عويصة تخرب العلاقات في الأسرة وتدمر العائلة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
كما تبين للباحثين أن هذه العوامل، تمثل السبب الذي يجعل الرغبة بالجنس لدى الزوجين تتضاءل عاما بعد عام وذلك لان تلك العوامل المشار إليها مسبقًا، تعيق الزوجين في ممارسة الجنس لأنها تلهي أحدهما عن الآخر وتشغل كل أوقات الفراغ لديهما.
فمثلًا، الاعتناء بالحيوانات الأليفة في المنزل وخاصة الكلاب التي تحتاج للخروج برفقة صاحبها عدة مرات في اليوم، يأخذ حيزا كبيرا من وقت الزوجين.
كما ذكر الباحثين عوامل أخرى مدمرة للممارسة الجنس بين الزوجين، مثل ضرورة تنظيف المنزل ومشاهدة التلفزيون في غرفة النوم وامتعاض الزوجة من زوجها لأنه يرفض مساعدتها في مختلف الشؤون المنزلية.
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