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بالفيديو| برازيلي يركب أعلى موجة في العالم

بالفيديو| برازيلي يركب أعلى موجة في العالم

بالفيديو| برازيلي يركب أعلى موجة في العالم

منذ 38 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

حطم راكب أمواج برازيلي الرقم القياسي العالمى في ركوب الأمواج بموجة ضخمة للغاية.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استولى رودريجو كوكسا على الموجة البالغ ارتفاعها ٢٤.٣ مترًا بالبرتغال وتمكن من السيطرة عليها وركوبها في الثامن من نوفمبر الماضي وتم تأكيد رقمه الجديد بحفل توزيع جوائز بيج ويف في كاليفورنيا.

وصف كوكسا الأمر بأنه أفضل ما حدث له في حياته بعد مخاطرته بحياته من أجل الموجة.

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