بالفيديو| شاب يرفع 10 آلاف كيلوجرام 57 مرة خلال 60 ثانية

سجل رياضي من ولاية ماساشوسيتس الأمريكية رقمًا قياسيًا، دخل به سجل "جينيس"، بعد أن استطاع أن يرفع أكثر من 10 آلاف كيلوجرام خلال دقيقة واحدة.

استطاع ريماير سارايفا أن يرفع 10548 كيلوجرام، من خلال رياضة رفع أثقال السومو، والتي تختلف عن رياضة رفع الأثقال التقليدية، بأن على الرياضي فتح ساقيه، ورفع الأثقال بين ساقيه المفتوحتين.

واستخدم سارايفا أثقالاً بوزن 185 كيلوجرام، رفعها 57 مرة، خلال 60 ثانية، بمتوسط رفعة واحدة تقريبًا كل مرة، متغلبًا على الرقم العالمي السابق البالغ 9130 كيلوجرام، بحسب موقع جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وكان سارايفا قد أدرك قدراته في هذه الرياضة، بعد أن جربها أول مرة، وكان على يقين أنه قادر على تحقيق رقم قياسي عالمي، وهو بالفعل ما تمكن من تحقيقه.