بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

رغم وفاته منذ 13 عامًا، وكونه مغنيا شعبيا من الجيل القديم، إلا أن أغانيه ما زالت رائجة في عصرنا الحالي ويتغنى بها الكثير من الشباب المصري والعربي بكل طبقاته ومستوياته، بسبب بساطته وصوته الأصيل وأسلوبه المختلف في الغناء، إنه الفنان محمد رشدي.

رشدي وُلد في 20 يوليو عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين، وحفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقى، وبدأ الغناء في عمر الـ17، بترديد بعض الأغنيات الدعائية في انتخابات ابن العمدة، وذاعت شهرته في الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح، ثم قدم أول أغنية له هي "قولوا لمأذون البلد".

المطرب الشعبي حقق نجاحًا كبيرًا بعدما أتاحت له الإذاعة ميكروفونها غناءً وتلحينًا، ليسجل ملحمة "أدهم الشرقاوي" المكونة من 85 مقطعا، والتي أُذيعت عام 1960، وحولها فيما بعد رمسيس نجيب إلى فيلم، غنى فيه الملحمة عبدالحليم حافظ، ولحنها محمد الموجي.

الفنان الذي قدم الأغنية الشعبية بثوب جديد، قدم أيضًا أغنيات دينية ووطنية في انتصارات أكتوبر، وأخرى غناها في تترات المسلسلات، كما قام بتمثيل 7 أفلام للسينما، من بينها أفلام "المارد، حارة السقايين، عدوية، 6 بنات وعريس، السيرك، فرقة المرح، وورد وشوك"، وقدم عددًا من الأغنيات المميزة، ومنها "طاير يا هوا، ع الرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، متى أشوفك، عبدالله يا أخويا سماح، ويا ليلة ما جاني الغالي".

وفيما يلي نستعرض بعضًا من الأغاني التي غناها محمد رشدي.

1- طاير يا هوا.

2- على الرملة.

3- كعب الغزال.

4- عرباوي.

5- مغرم صبابة.

توفي رشدي في 2 مايو 2005، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد دخوله المستشفى بحوالي شهر ونصف إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد وفشل كلوي.