آخر الأخبار

بالصور| في عيد ميلاده الـ46.. ذا روك مصارع بالوراثة تحول إلى هوليوودي

بالصور| في عيد ميلاده الـ46.. ذا روك مصارع بالوراثة تحول إلى هوليوودي

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

تكنولوجيا التعرف على الوجه لإيجاد المسافرين المتأخرين بمطار بسنغافورة

تكنولوجيا التعرف على الوجه لإيجاد المسافرين المتأخرين بمطار بسنغافورة

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

اليوم AM 08:38
محمد رشدي

محمد رشدي

كتب: الوطن

رغم وفاته منذ 13 عامًا، وكونه مغنيا شعبيا من الجيل القديم، إلا أن أغانيه ما زالت رائجة في عصرنا الحالي ويتغنى بها الكثير من الشباب المصري والعربي بكل طبقاته ومستوياته، بسبب بساطته وصوته الأصيل وأسلوبه المختلف في الغناء، إنه الفنان محمد رشدي.

رشدي وُلد في 20 يوليو عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين، وحفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقى، وبدأ الغناء في عمر الـ17، بترديد بعض الأغنيات الدعائية في انتخابات ابن العمدة، وذاعت شهرته في الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح، ثم قدم أول أغنية له هي "قولوا لمأذون البلد".

المطرب الشعبي حقق نجاحًا كبيرًا بعدما أتاحت له الإذاعة ميكروفونها غناءً وتلحينًا، ليسجل ملحمة "أدهم الشرقاوي" المكونة من 85 مقطعا، والتي أُذيعت عام 1960، وحولها فيما بعد رمسيس نجيب إلى فيلم، غنى فيه الملحمة عبدالحليم حافظ، ولحنها محمد الموجي.

الفنان الذي قدم الأغنية الشعبية بثوب جديد، قدم أيضًا أغنيات دينية ووطنية في انتصارات أكتوبر، وأخرى غناها في تترات المسلسلات، كما قام بتمثيل 7 أفلام للسينما، من بينها أفلام "المارد، حارة السقايين، عدوية، 6 بنات وعريس، السيرك، فرقة المرح، وورد وشوك"، وقدم عددًا من الأغنيات المميزة، ومنها "طاير يا هوا، ع الرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، متى أشوفك، عبدالله يا أخويا سماح، ويا ليلة ما جاني الغالي".

وفيما يلي نستعرض بعضًا من الأغاني التي غناها محمد رشدي.

1- طاير يا هوا.

2- على الرملة.

3- كعب الغزال.

 4- عرباوي.

5- مغرم صبابة.

توفي رشدي في 2 مايو 2005، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد دخوله المستشفى بحوالي شهر ونصف إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد وفشل كلوي.

 

أخبار متعلقة

"الخال في بلاد الشوق".. هؤلاء غنوا أشعار الأبنودي

"الخال في بلاد الشوق".. هؤلاء غنوا أشعار الأبنودي

"الأبنودي وجاهين ومكاوي" ثلاثي غيبهم الموت في يوم واحد وجمعهم الفن

"الأبنودي وجاهين ومكاوي" ثلاثي غيبهم الموت في يوم واحد وجمعهم الفن

"ربنا" آخر قصيدة كتبها صلاح جاهين قبل وفاته بسبب ابنته

"ربنا" آخر قصيدة كتبها صلاح جاهين قبل وفاته بسبب ابنته

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

لا يكاد فصل الصيف يبدأ حتى تنطلق التحذيرات بشأن الفاكهة التى يتم وسمها فى كل مرة بـ«المرشوشة» مع التخويف بشأن «وجع البطن» وأعراض النزلات المعوية

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق