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خوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ للعاملين

منذ 11 دقيقة
خوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ

خوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ

كتب: وكالات

اتجهت عدد من الشركات الصينية إلى دعم عمالها بخوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ، ومن ضمنهم شركة Hangzhou Zhongheng Electric التي دعمت عمالها بهذه الخوذات التي تساعد المدراء على معرفة ما إذا كان عمالهم مجهدين أو سعداء أو غاضبين أو حزينين، لتعديل تدفق العمل وفقا لذلك، بحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية

وأكدت الشركة الصينية أن الهدف من هذه الخوذات هو تعزيز الإنتاجية، كما أفادت التقارير أن شركة جيانج تشجيانج للطاقة الكهربية التابعة للشركة تستخدم نفس التكنولوجيا، حيث قال مسؤول تنفيذي إن مراقبة الدماغ قد حسنت الأرباح بأكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

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