بمناسبة كأس العالم.. تحديث مجاني للعبة FIFA 2018 نهاية مايو

أعلنت EA Sports عن إصدار تحديث جديد للعبة فيفا الشهيرة، خاصة بكأس العالم في نهاية شهر مايو الجاري، وسيصل تحديث كأس العالم للعبة على أجهزة الكمبيوتر، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة إكس بوكس وغيرها من وحدات الألعاب في نهاية شهر مايو، قبل بداية البطولة التي يتابعها عشاق كرة القدم حول العالم.

وقال المطورون إن هذا التحديث سوف يضم الفرق واللاعبين المشاركين في كأس العالم وسيكون متاحًا بشكل كامل مجانًا، ولا تزال تفاصيل التحديث قليلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن مزاياه خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لموقع إندبندنت البريطاني، ظهرت الشائعات حول هذا التحديث منذ فترة، خاصة بعد أن لاحظ المشجعون تلميحات في مدونة فيفا أنه يمكن أن يكون هناك تحديثات خاصة بكأس العالم مجانية.

وسيصل التحديث قبل أسبوعين بالضبط تقريبًا من بداية الدورة الفعلية، إذ ستنطلق صافرة أول مباراة في 14 يونيو، وستجمع بين روسيا المضيفة والسعودية في موسكو، أما التحديث الخاص باللعبة سيصل إلى PlayStation 4 وXbox One وPC وNintendo Switch في 29 مايو، كما سيأتي تحديث إلى FIFA Mobile يوم 6 يونيو.