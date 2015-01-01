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"Feel the Vie" جهاز يساعد المكفوفين في التعرف على المشهد المحيط بهم

اليوم AM 08:24
جهازا يساعد المكفوفين فى التعرف على المشهد المحيط بهم

جهازا يساعد المكفوفين فى التعرف على المشهد المحيط بهم

كتب: وكالات

طورت شركة فورد جهازا جديدا يمكن أن يساعد المسافرين المكفوفين في التعرف على المشهد المحيط بهم، يطلق عليه اسم "Feel the View".

ويحول الجهاز النافذة إلى تصوير مهتز لما هو في الخارج، فعند الضغط على زر التشغيل يبدأ الجهاز في وصف الصورة من خلال اهتزازات بكثافة مختلفة، ومع ما يصل إلى 255 مستوى مختلف من الاهتزازات، يمكن للمكفوفين أو ضعاف البصر أن يلمسوا النافذة ويشعروا كيف يبدو الشكل الخارجي.

إلى جانب الاهتزازات، يمكن للجهاز أن يقدم وصفًا موجزًا ​​لما يحدث في الخارج من خلال مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقال "علي الصافي" المتحدث باسم فورد إيطاليا في بيان: "نسعى لتحسين حياة الناس، وكانت هذه فرصة رائعة لمساعدة الركاب المكفوفين على معرفة ما يحدث وراء النافذة".

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