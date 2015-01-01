تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

تعمل منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك على تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف الذكي من خلال بشرتهم عندما يتعذر عليهم الوصول إلى أجهزتهم، حيث طور فريق من العلماء التابعين للشبكة الاجتماعية نموذج أولي لجهاز يعمل على ترجمة الكلمات المكتوبة إلى اهتزازات إلكترونية ونقلها عبر الذراع، وذلك عبر تحويل تلك الرسائل إلى تعليمات برمجية وتوفيرها للمستخدم من خلال سلسلة من الاهتزازات، ويتعلم صاحب الجهاز ما تعنيه هذه التعليمات مما يسمح له بفك تشفير الرسائل بسرعة ودون إزعاج أي شخص من حوله.

ووفقًا لورقة البحث التي نشرها فريق أبحاث العملاق الاجتماعي فإن الجهاز يرسل الرسائل إلى البشرة حتى يتمكن المستخدم من البقاء على اتصال حتى عندما يكون هاتفه الذكي أو جهازه الحاسب اللوحي أو أجهزة الحاسب المحمولة بعيدة المنال.

وقال باحثون أمريكيون إن مدمني وسائل التواصل الاجتماعي غير قادرين على تفحص أجهزتهم عند تواجدهم في اجتماع أو فيلم أو شيء من هذا القبيل، بحيث أن الطريقة الجديدة تسمح لهم بالشعور بالرسائل عبر أذرعهم.

وتزعم الأبحاث التي نشرتها فيسبوك أن المنتج مطلوب لمنع الأشخاص الذين يفتقدون مكالمة أو نص أو تنبيه هام، ويمكن لهذا النظام أن يعمل بمثابة نسخة محدثة من نظام مورس Morse، وهي الطريقة القديمة لنقل المعلومات النصية عبر سلسلة من الإشارات الصوتية أو الأضواء أو النقرات التي يمكن أن يفهمها الطرف الآخر مباشرةً.

وتشير الرسوم البيانية إلى أن الجهاز يمكن استخدامه أيضًا من قبل السائقين أو عند حمل أكياس التسوق في كلتا اليدين، لكن نشطاء الحريات المدنية يحذرون من أن التكنولوجيا يمكن أن توفر سبيلا آخر للشركات لغزو الحياة الخاصة واستغلال البيانات الشخصية.