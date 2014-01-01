من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

بعد أسبوعين من بدء نظام غذائي يعتمد على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت الممثلة الكوميدية جيس فوستكو الشعور بما يُعرف بـ "الجوع المقترن بالغضب"، وهو مصطلح صيغ حديثا يجمع بين كلمتي "جائع" و"غضبان" في لفظة واحدة في الإنجليزية، وهي "hangry"، وأُضيفت هذه الكلمة إلى قاموس أكسفورد، في يناير من العام الجاري.

وتسأل ساره كيتينغ، صحفية موقع "BBC"، عما إذا كانت المرأة أكثر غضبا عند الجوع من الرجل.

تقول صوفي ميدلين، المحاضرة في علوم التغذية والنظم الغذائية بجامعة كنجز كوليدج لندن: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة في العلوم أن الجوع يؤدي إلى سرعة الانفعال، لكن مواقع التواصل الاجتماعي الرائعة أسهمت مؤخرا في ظهور لفظة واحدة تجمع بين كلمتي "جائع" و"غضبان" في اللغة الإنجليزية".

وتضيف ميدلين: "عندما ينخفض لدينا مستوى السكر في الدم، تزيد مستويات الكورتيزول والأدرينالين في أجسادنا، وهي هرمونات مسؤولة عن استجابة الجسم لما يعرف بـ "المواجهة أو الهروب".

ولهذه الهرمونات تأثير على أدمغتنا، وذلك لأن ما يعرف بـ "البيبتيدات العصبية"، وهي مكونات تفرزها الخلايا العصبية وتعد نوعا من أنواع النواقل العصبية، تتحكم في المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ.

وتضيف ميدلين: "وهذه المواد التي تسبب الشعور بالجوع هي نفسها المواد التي تثير لدينا الغضب، والسلوكيات الانفعالية. لذا، تتكون لديك تقريبا نفس الاستجابة".

وتنفي ميدلين أن تكون النساء أكثر غضبًا عند الجوع من الرجال، موضحةً: "ليس الأمر هكذا على الإطلاق. ويمكن أن يحدث لأي شخص، وربما من المرجح في ضوء علوم الأعصاب أن يحدث هذا مع الرجال أكثر من النساء".

وفي الواقع، هناك تقارير تفيد بأن ما يعرف بـ "البيبتيدات العصبية" تكون أكثر لدى الرجال، وهي مواد كيميائية تؤثر على حالة الدماغ، كما تقول ميدلين.

وتتأثر هذه المواد الكيميائية أيضا بعدة أشياء، مثل التقلبات في إفراز هرمون الإستروجين لذا، قد يحدث أن تشعر بعض النساء بالجوع المقترن بالغضب أو سرعة الانفعال خلال تلك الفترة.

وتتابع ميدلين: "لكن من الناحية الكيميائية الحيوية، وفيما يتعلق بعلم الأعصاب، الرجال أكثر عرضة لهذا الشعور من النساء، وذلك بسبب المستويات العليا من هرمون التيستوستيرون، المرتبط بمزيد من هذه المستقبلات العصبية".

وتضيف ميدلين: "يمكن لذلك الشعور بالجوع المرتبط بالغضب أن يؤثر أيضا على علاقاتك الشخصية. كما أظهرت دراسة أُجريت عام 2014، والتي توصلت إلى أن تراجع مستويات السكر في الدم يرتبط بوجود علاقات أكثر عدوانية بين الأزواج".

وتذهب محررة "BBC"، إلى أن بعض التجارب العلمية توصلت أيضًا إلى أن الأزواج يكونون أسرع غضبا وتعبيرا عن غضبهم تجاه بعضهم البعض من خلال الصوت المرتفع، عندما يزيد لديهم الشعور بالجوع.

وعن كيفية تجنب شعور الغضب عند الجوع، تقول ميدلين: "يتعلق الأمر بطول الوقت الذي ستنتظره قبل تناول وجبتك التالية".

وتضيف: "أنت تحتاج إلى شيء يرفع مستوى السكر في الدم قليلا، ويبقيه مرتفعا لفترة ما. لذا، فإن تناول وجبة خفيفة تحتوي على بعض الكربوهيدرات اللذيذة قد يكون أفضل شيء يمكنك فعله".