جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للبيع

أفادت "سكاي نيوز" بأن نجم ليفربول الإنجليزي السابق تيري ماكدرموت قرر بيع الميداليات الثلاث التي حصل عليها نتيجة تتويج "الحمر" بلقب مسابقة كأس الأندية الأوروبية البطلة في 1977 و1978 و1981.

واتخذ ابن الـ66 عاما، قراره في وقت يبدو ليفربول مرشحا بقوة لبلوغ نهائي الموسم الحالي من المسابقة بصيغتها الحالية، دوري أبطال أوروبا، عندما يحل الأربعاء ضيفا على روما الإيطالي في إياب نصف النهائي متقدما 5-2.

كما يعتزم لاعب الوسط الدولي السابق بيع ميداليات الدوري الخمس التي نالها مع ليفربول، في المزاد المقرر في 22 مايو في دار "سوثيبي".

كما سيعرض جائزتيه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 1980 واللتين منحتاه إياهما رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة صحافيي كرة القدم، على غرار نجم الفريق الحالي المصري محمد صلاح الذي توج بالجائزتين هذا الموسم.

وأشار ماكدرموت الذي سجل الهدف الأول لليفربول في نهائي المسابقة القارية عام 1977 ضد مونشنغلادباخ الألماني وساهم بشكل أساسي أيضا في إحرازه لقبي 1978 و1981 على حساب بروج البلجيكي وريال مدريد الإسباني تواليا، إلى أن قراره ليس نابعا من حاجته إلى المال.

ويأمل أن يجمع من بيع ميدالياته وجائزتي أفضل لاعب 150 ألف جنيه إسترليني. وأقر ماكدرموت الذي خاض 25 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، أن ما يقوم به قد يزعج النادي "لكني لا أكترث".

أضاف لصحيفة "ذا صن"، "لا أحتاج إلى الأموال لكني لست في حاجة إلى الميداليات من أجل أن أفخر بما حققته. أنا أعرف (ما حققه)، وهذا سيبقى (معه) إلى الأبد"، متابعا "أولادي الثلاثة يقومون بعمل جيد، لكني أريد أن أمنحهم شيئا ما قبل وفاتي. بإمكانهم أن يدفعوا الرهن (المنزل)".