آخر الأخبار

فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة وأخرى لـ"مسح الماضي"

فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة وأخرى لـ"مسح الماضي"

بالفيديو| أورتن يتحد مع خصمه في "باكلاش" ويترك له رسالة مؤلمة

بالفيديو| أورتن يتحد مع خصمه في "باكلاش" ويترك له رسالة مؤلمة

فيديو| هروب سجينين بطريقة هوليودية في الهند

فيديو| هروب سجينين بطريقة هوليودية في الهند

بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

بالفيديو| أورتن يتحد مع خصمه في "باكلاش" ويترك له رسالة مؤلمة

منذ 34 دقيقة
أورتن بعد تنفيذ حركة RKO ضد هاردي

أورتن بعد تنفيذ حركة RKO ضد هاردي

كتب: محمد رمضان

اتحد المصارعان المخضرمان راندي أورتن وجيف هاردي في فريق ضد ذا ميز وشيلتون بنجامين، في مباراة قوية خلال عرض "سماك داون" الأسبوعي، فجر اليوم، وذلك قبل مباراة أورتن ضد هاردي في مهرجان "باكلاش" في 6 مايو المقبل، للفوز بحزام بطولة أمريكا الذي يحمله هاردي.

ونجح أورتن وهاردي في اقتناص الفوز بفضل حركة RKO المميزة لراندي أورتن، بجانب قفزة "سوانتون بومب" الرائعة التي يتألق بها جيف هاردي.

لكن.. وكعادته، في نهاية المباراة، ترك "الثعبان" أورتن رسالة إلى خصمه في "باكلاش" جيف هاردي، حيث نفذ فيه حركة RKO القاضية، رغم أنه كان حليفه منذ دقائق في المباراة، إلا أن حلفاء اليوم هم خصوم الغد.

أخبار متعلقة

بالفيديو| قبل معركة "ريسلمانيا".. البلغاري والهندي يهزمان أورتن وبوبي

بالفيديو| قبل معركة "ريسلمانيا".. البلغاري والهندي يهزمان أورتن وبوبي

بالفيديو| لأول مرة في تاريخه.. "الأفعى" أورتن يفوز بحزام أمريكا

بالفيديو| لأول مرة في تاريخه.. "الأفعى" أورتن يفوز بحزام أمريكا

بالفيديو| جيف هاردي ينتزع حزام بطولة أمريكا من الهندي جيندر ماهال

بالفيديو| جيف هاردي ينتزع حزام بطولة أمريكا من الهندي جيندر ماهال

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

الموعد السنوى لـ«وجع البطن».. من الفاكهة للخضار

لا يكاد فصل الصيف يبدأ حتى تنطلق التحذيرات بشأن الفاكهة التى يتم وسمها فى كل مرة بـ«المرشوشة» مع التخويف بشأن «وجع البطن» وأعراض النزلات المعوية

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

5 خطوات تطيل العمر 10 سنوات على الأقل

أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر

بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان