بالفيديو| أورتن يتحد مع خصمه في "باكلاش" ويترك له رسالة مؤلمة

أورتن بعد تنفيذ حركة RKO ضد هاردي
اتحد المصارعان المخضرمان راندي أورتن وجيف هاردي في فريق ضد ذا ميز وشيلتون بنجامين، في مباراة قوية خلال عرض "سماك داون" الأسبوعي، فجر اليوم، وذلك قبل مباراة أورتن ضد هاردي في مهرجان "باكلاش" في 6 مايو المقبل، للفوز بحزام بطولة أمريكا الذي يحمله هاردي.
ونجح أورتن وهاردي في اقتناص الفوز بفضل حركة RKO المميزة لراندي أورتن، بجانب قفزة "سوانتون بومب" الرائعة التي يتألق بها جيف هاردي.
لكن.. وكعادته، في نهاية المباراة، ترك "الثعبان" أورتن رسالة إلى خصمه في "باكلاش" جيف هاردي، حيث نفذ فيه حركة RKO القاضية، رغم أنه كان حليفه منذ دقائق في المباراة، إلا أن حلفاء اليوم هم خصوم الغد.
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