فيسبوك يطلق خدمة للمواعدة وأخرى لـ"مسح الماضي"

مارك زوكربيرج
قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، إن شبكة التواصل الاجتماعي، تعد حاليًا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية، سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ"، تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح.
وفي تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال زوكربيرج، إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي "F8" الذي بدأ اليوم.
وقال الموقع في تدوينة منفصلة، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" العربية: "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك، ومنعنا من تخزينها".
وبحسب موقع "فيسبوك"، فإنه سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.
وقال زوكربيرج خلال مؤتمر "F8": "إن فيسبوك يعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها لموقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "إن خدمة المواعدة تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الإنترنت".
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