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بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

منذ 57 دقيقة
أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

حادث مروع تعرض له مالك حديقة حيوان في جنوب إفريقيا، حينما هاجمه أسد ضخم، بعد تجاوز الرجل المنطقة المخصصة للحيوانات.

وبحسب الفيديو المنشور عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مالك الحديقة، ويدعى مايك هودج، أصيب بجروج في منطقتي الفك والرقبة، وتم نقله للمستشفى بعد هجوم الأسد.

وأشار صديق مايك إلى أنه تجاوز السياج لتحققه من رائحة تصدر عن حظيرة الأسد، الذي باغته بالهجوم.

وأضاف صديقه أنه لا يوجد معلومات كثيرة عن حالة مايك لكنه لا يزال على قيد الحياة.

وذكر متحدث باسم الشرطة جنوب إفريقيا، أن مايك المصاب بمنطقة الرقبة والفك بدأ يتعافى، في أحد المستشفيات.

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