بالفيديو| "لحظات مروعة".. أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان

أسد يهاجم صاحب حديقة حيوان
حادث مروع تعرض له مالك حديقة حيوان في جنوب إفريقيا، حينما هاجمه أسد ضخم، بعد تجاوز الرجل المنطقة المخصصة للحيوانات.
وبحسب الفيديو المنشور عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مالك الحديقة، ويدعى مايك هودج، أصيب بجروج في منطقتي الفك والرقبة، وتم نقله للمستشفى بعد هجوم الأسد.
وأشار صديق مايك إلى أنه تجاوز السياج لتحققه من رائحة تصدر عن حظيرة الأسد، الذي باغته بالهجوم.
وأضاف صديقه أنه لا يوجد معلومات كثيرة عن حالة مايك لكنه لا يزال على قيد الحياة.
وذكر متحدث باسم الشرطة جنوب إفريقيا، أن مايك المصاب بمنطقة الرقبة والفك بدأ يتعافى، في أحد المستشفيات.
نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام
بعد أسبوع من الزواج.. سيدة قتلت زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس
لا يكاد فصل الصيف يبدأ حتى تنطلق التحذيرات بشأن الفاكهة التى يتم وسمها فى كل مرة بـ«المرشوشة» مع التخويف بشأن «وجع البطن» وأعراض النزلات المعوية
أوضح مجموعة من الأطباء في جامعة هارفارد، أن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم، وممارسة التمارين بانتظام، تطيل عمر
بأعصاب باردة وقلب حجري، أقدم رجل سعودي في الرياض على قتل طفل في الخامسة من عمره بطريقة بشعة، حيث حرق يديه وعضوه الذكري وضربه بعصا خشبية على مؤخرته وأنحاء من جسم
تعليقات الفيسبوك