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فيديو| جسم غامض يسقط من السماء خلال عاصفة رعدية في بريطانيا

أمس PM 11:28
جسم غريب يسقط من السماء

جسم غريب يسقط من السماء

كتب: وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط جسم غامض يوم الأربعاء 25 أبريل، في سماء مدينة بريدج ووتر البريطانية.

وقالت مصورة الفيديو، "لم أر شيئا بمثل هذه العواصف الرعدية، وبالتأكيد لم أر قط أي شيء يسقط على الأرض كهذا"، واعترفت أنه ليس لديها أي فكرة ما الذي سقط في الحقيقة، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل".

ورجح أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعية في التعليق تحت الفيديو أنه من الممكن أن طائرًا أصاب عدسة الكاميرا، لكن آخرين بدأوا في الاعتراض على أن الجسم الساقط كان كبير جدًا ليكون طائرا.

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