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بالفيديو| رجل يعلق بين قرون ثورين هائجين

بالفيديو| رجل يعلق بين قرون ثورين هائجين

بالفيديو| رجل يعلق بين قرون ثورين هائجين

اليوم PM 10:48
رجل يعلق بين ثورين هائجين

رجل يعلق بين ثورين هائجين

كتب: وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محاصرة رجل بين ثورين يتصارعان، وعلق بين قرونهما.

وكان ذلك خلال مباراة مصارعة ثيران في إحدى الساحات في الصين، فيما لم يتمكن الرجل من الهروب من بين الثورين الغاضبين، بينما حاول الأشخاص الموجودين هناك مساعدته من خلال إبعادهما عنه، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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