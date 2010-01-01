أبل تطلق "آي تيونز" في متجر مايكروسوفت

أطلقت شركة أبل برنامج "آي تيونز" في متجر مايكروسوفت ويندوز 10، موضحة أن أصحاب الحواسيب المزودة بنظام ويندوز 10 S يمكنهم تنزيل برنامج أبل الشهير، حتى أن الإصدار الجديد يوفر لمستخدمي مايكروسوفت ويندوز 10 العادي العديد من المزايا مقارنة بتنزيل البرنامج من موقع أبل.

ومن جانبها، أوضحت بوابة التقنيات Ars Technica أن المستخدم يحصل على برنامج آي تيونز من متجر تطبيقات ويندوز بدون برامج أبل الأخرى، مثل برنامج التحديث الخاص بشركة أبل أو برنامج الحوسبة الحسابية "آي كلاود" لحواسيب ويندوز، ويتم تنزيل التحديثات عن طريق متجر مايكروسوفت.

ويتيح برنامج آي تيونز لحواسيب ويندوز إمكانية الوصول إلى متجر آي تيونز بما فيه من أفلام وموسيقى وكتب مسموعة، بالإضافة إلى خدمة بث الموسيقى أبل Music، ومع ذلك فقد تمت إزالة الوظائف السابقة مثل متجر التطبيقات أبل لأجهزة "آي أو إس".