بالفيديو| سقوط مروع لفتاة في بركة مياه أثناء هبوطها بالباراشوت

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط فتاة بالباراشوت بشكل مفزع في بركة مياه، خلال هبوطها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتطام الفتاة ببركة المياه بقوة خلال هبوطها بالمظلة، وفقًأ لـ"سبوتنيك".

وقفزت الفتاة من ارتفاع قريب لتنفيذ التفافة في الهواء، إلا أنها وقعت داخل بقعة مائية صغيرة، وأصيبت بجروح بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى أوكلاند بالطائرة لتقلي العلاج، في ولاية فلوريدا.