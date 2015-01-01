أطباء: يمكن زراعة "الكلية" نفسها أكثر من مرة ولأكثر من مريض

قال علماء أمريكيون، إن الأعضاء المتبرع بها مثل "الكلى"، يمكن استخدامها أكثر من مرة ولأكثر من مريض.

وأوضح "جيفري فيل" من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن حوالي 25% من الكلى المتبرع بها تعتبر مثالية للزراعة مرة أخرى "حتى بعد وفاة المتلقي الأول"، ويمكن أن تنقذ أرواح الكثير من البشر المرضى بالفشل الكلوي، وفقًَأ لـ"روسيا اليوم".

وأجرى الدكتور فيل مدير برنامج الجامعة تبادل لأعضاء بثلاث عمليات زراعة كلى للمرة الثانية بعد أن توفي المرضى الذين زرعت لهم الكلى في المرة الأولى، وأصبحوا بدورهم متبرعين "للمرة الثانية".

وأكد الطبيب أن النظر إلى كل عضو "ممنوح" ولو للمرة الثانية بشكل منفصل عن غيره من الأمثلة الموجودة أمر ضروري، ويجب عدم إهمال "الكلى الصحية الشابة".

وصرحت المريضة، فيرتس بويس، بإنها أصبحت سعيدة بعد تسع سنوات من انتظار كلية، حصلت عليها من متبرع ثان توفي بحادث سير بعمر 20 عاما، وكان بدوره أيضا قد حصل عليها من متبرع أول عام 2015.

ويطمح الطبيب فيل بأن يحذو الأطباء المتخصصين بزراعة الكلى حذوه، لأنه يأمل في إنقاذ مئات المرضى الذين سيموتون بالفشل الكلوي، إذا لم تتم لهم زراعة الكلى.