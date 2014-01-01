جوجل تغير الرمز التعبيري للمسدس في أندرويد

قال موقع "Emojipedia" إنه تم تغيير الرمز التعبيري للمسدس في الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد، حيث من المقرر ظهور مسدس رش مياه باللونين الأصفر والبرتقالي بدلاً من المسدس في الرموز التعبيرية القياسية بنظام أندرويد.

وقررت شركة أبل خلال 2016 استبدال الرموز التعبيرية للمسدس بمسدس مياه باللون الأخضر، وتبعتها بعد ذلك العديد من الشركات الأخرى مثل "واتس آب" وتويتر وسامسونج.

كانت شركة مايكروسوفت قامت بتقديم مسدس لعبة خلال 2014، وأضافت بوابة Emojipedia أن شبكة فيس بوك تسعى أيضاً لإجراء هذا التغيير على الرموز التعبيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد Unicode هو المسؤول عن إطلاق الرموز التعبيرية الجديدة، ويجب على المطورين والشركات تنفيذ التعليمات الخاصة بالاتحاد في منتجاتهم، وهو ما يؤدي إلى ظهور اختلافات في عرض الرموز التعبيرية في بعض الأحيان، ومن أجل تجنب الارتباك في عملية التواصل بين المنصات المختلفة، فإن أغلب الشركات تحاول مواءمة المعيار المعمول به حاليا.