رغم الحرب.. طالب يمني يبتكر أجهزة من الورق المقوى

ابتكر اليمني أحمد المعمري، وهو طالب في الثانوية العامة، أجهزة من الورق المقوى (الكرتون) منها ثلاجات وأجهزة صراف آلي ومكانس كهربائية وخزائن ومراوح، ومن المبهر أن كل هذه الأجهزة تعمل بشكل جيد.

وأوضح المعمري أنه يستخدم طاقة الهواء في نماذجه. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال "بديت من قبل سنتين، بداية كنت يعني أتفرج لأخي فرسان، كان يعني يصلح الحاجات الصغيرة مثل اللمبات… مثل الأجهزة الصغيرة، وأنا كنت أجلس جنبه وأتعلم منه. وبعدين انشغل بدراسة الجامعة وأنا تابعت بداله".

وفيما يتعلق بنوعية الأجهزة التي يصنعها أضاف المعمري "مثل الرجل الآلي والمكانس الكهربائية والصراف والبندقية والدريل (المثقاب الكهربائي) والمجهر والطاقة الهوائية، الطاقة الهوائية صلحت فيها أنا وأخي".

وإلى جانب ابتكاراته ودراسته يعمل المعمري في بيع الشاي في زاوية بالشارع في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وبيع الشاي هو الذي يوفر له ولأسرته المصاريف اللازمة. وحول ذلك قال "المكان الوحيد الذي أقدر أجيب منه مصاريف، مصاريف البيت وحتى برضه مصاريف المدرسة، يعني لو احتاجوا رسوم أو حق اختبارات".

وفيما يتعلق بنظرته للمستقبل قال المعمري "طموحي للمستقبل انه تيجي لي فرصه للدراسة أو منحة (دراسية) لكي أدرس وأطور من نفسي وأطور الحاجات دي من كراتين إلى حاجة مطورة زي من الحديد أو الألومنيوم، يوفروا لي الحاجات وإن شاء الله نطور أنفسنا إلى الأحسن".