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دراسة: الرجال الذين يتمتعون بـ"قوة المصافحة" لديهم فرص "زواج" عالية

منذ 48 دقيقة
دراسة: الرجال الذين يتمتعون بـ"قوة المصافحة" لديهم فرص "زواج" عالية

دراسة: الرجال الذين يتمتعون بـ"قوة المصافحة" لديهم فرص "زواج" عالية

كتب: وكالات

كشفت دراسة أجراها علماء جامعة كولومبيا الأمريكية عن أن الرجال الذين يتميزون بمصافحة قوية يتمتعون بفرص زواج عالية.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن مجلة "SSM-Population Health"، فإن العلماء أجروا اختبارا خلال الدراسة شارك فيه خمسة آلاف شخص من مواليد أعوام 1923-1948، وقاس الباحثون قوة مصافحة كل منهم بواسطة جهاز دينامومتر، وبعد ذلك درس العلماء بيانات حياتهم العائلية بصورة مفصلة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تميزوا بضعف قوة المصافحة نادرا ما تزوجوا مقارنة بالذين يمتازون بمصافحة قوية.

وقال البروفيسور فيجارد سكيربيك، إن: "النتائج التي حصلنا عليها تدل على أن النساء يفضلن الشركاء الذين يشعرن بقوتهم وصحتهم".

والجدير بالذكر أن دراسة سابقة لعلماء جامعة مانشستر بينت وجدت علاقة بين قوة المصافحة والقدرات الفكرية والذاكرة.

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