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شروط صارمة على ملابس المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري‏

شروط صارمة على ملابس المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري‏

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شروط صارمة على ملابس المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري‏

منذ 5 دقيقة
الأمير هاري وميجان

الأمير هاري وميجان

كتب: وكالات

يستعد العالم لزفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل في القصر الملكي، وسط الحديث عن شروط غريبة لحضور المدعوين للحفل الملكي الضخم.

وفي هذا السياق، أكد خبير القصر الملكي ليونتاين شيميتوف أن من أهم شروط قبول دعوة الزفاف الملكية وحضور الحفل هي عدم ارتداء اللون الأبيض فهو لون العروس فقط وهذا عادة يتم الالتزام به في كل حفلات الزفاف، لافتاً إلى أن هذا الأمر تم تخطيه وكسر التقاليد في حفل زفاف الدوقة كيت ميدلتون، حيث ارتدت شقيقتها بيبا فستان أبيض ضيق، وفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشار إلى أنه من أهم الشروط أيضاً عدم ارتداء اللون الأسود فهو لون يدل على الحزن ويفضل عدم ارتدائه.

أوضح شيميتوف أن الملابس الطويلة في هذا الزفاف تعد ضرورية وإلزامية حتى لو كانت شفافة فلا يمكن للسيدات في هذا الحفل السير بملابس قصيرة وعاريات السيقان، كما أنه يفضل تغطية الأكتاف أيضًا.

 

 

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