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دراسة: نشر صورة يومية عبر حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي يحسن مزاجك

منذ 10 دقيقة
دراسة: نشر صورة يومية عبر حسابك تحسن مزاجك

دراسة: نشر صورة يومية عبر حسابك تحسن مزاجك

كتب: وكالات

كشفت دراسة جديدة عن أن التقاط صورة يوميا ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتاعي بشكل منتظم لمدة شهرين، أمر مفيد لرفاهية الناس وتعزيز تفاعلهم مع الآخرين.

وأكد الباحثون في جامعة "لانكستر"، أن هذه الممارسة هي: "عملية نشطة لخلق معنى ومفاهيم جديدة للرفاهية"، فضلًا عن أن إنشاء روتين يومي يتعلق بالتقاط صورة يومية، قد يساعد في محاربة الوحدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأجرى الباحثون اختبار خلال الدراسة شارك به 8 مشاركين تم اختيارهم بناء على استيفاء معايير التضمين لالتقاط صورة يوميا.

واوضح الباحثون أن تحديد هدف التقاط صورة كل يوم، يساعد الناس على أن يكونوا أكثر نشاطا، وذلك من خلال القيام بنزهة للحصول على لقطة معينة.

ورصد العلماء الصور التي نشرها المشاركون عبر الإنترنت، بما في ذلك النصوص والتفاعل مع الآخرين، لمدة شهرين. وبعد ذلك، أجاب المشاركون على أسئلة حول سبب مشاركتهم في الدراسة وتجاربهم فيها.

ووجدت الدراسة أن الصورة اليومية تشجع الناس على مغادرة المنزل، حيث يتم التقاط 76% من الصور في الخارج، وفقا للدراسة. كما يدعي البعض أن مشاركة الصور مع الآخرين ساعدتهم على التعامل مع الموت أو المرض في العائلة.

والجدير بالذكر ان أبحاث سابقة أشارت إلى أن النشاط المتزايد يزيد من إفراز "الإندروفين" الجيد، ما يعزز مزاج الناس عموما.

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