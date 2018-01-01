بالفيديو| بطة عملاقة توقف حركة المرور في أمريكا

البطة العملاقة
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اجتياح بطة عملاقة، قابلة للنفخ، لأحد الشوارع الأمريكية وتسببت في إيقاف حركة السير.
وبحسب "سبوتنيك"، يرصد الفيديو البطة في أحد طرقات مدينة دي موين الأمريكية، مما أدى إلى إيقاف حركة السير مؤقتا.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه لم يصب أحد بجروح، وسرعان ما تم تدارك الموقف وإعادة حركة السير إلى المنطقة.
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