وفقا لضوابط محددة.. مطاعم الرياض تدرس تقديم "الشيشة" لزبائنها

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس إمكانية السماح بتقديم "المعسل" في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض، في خطوة تشابه ما هو معمول به في مدينة جدة، إذ يسمح للشباب بتدخين "الشيشة" وفق ضوابط واشتراطات محددة، بحسب صحيفة "عكاظ".

يأتي هذا في إطار سعي الوزارة خلال المرحلة الحالية إلى توحيد الاشتراطات البلدية ضمن نطاق مدن المملكة الكبرى، ومعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها، إلى جانب رغبتها في فتح مجالات استثمارية أوسع لتحسين مستوى إيراداتها.

وتواجه دراسة الوزارة، تحديات متعددة أبرزها محاولات وزارة الصحة للحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة نتيجة الأمراض الناجمة عنه، إضافة إلى اختلاف موقف المجتمع من خطوة السماح بتقديم المعسلات في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.

وتسعى الدراسة التي تعكف عليها الوزارة، إلى وضع حلول للتحديات المتوقعة، والتنسيق مع مختلف الجهات لأخذ مرئياتهم قبل الإعلان الرسمي عن القرار.