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داعية سعودي يثير جدلا بعد نشره صورته برفقة أخته دون حجاب: عندكم اعتراض

منذ 10 دقيقة
عبدالعزيز الموسى

عبدالعزيز الموسى

كتب: وكالات

نشر الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، صورة له برفقة شقيقته من دون أن ترتدي حجابًا، في مبادرة غير مسبوقة أو معهودة من دعاة المملكة المحافظة ما آثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الداعية الذي ينقسم السعوديون في موقفهم تجاهه، بسبب آرائه الدينية، على الصورة التي تجمعه بأخته وتدعى "وجود"، عبر حسابه على موقع "تويتر"،  إنها "الأصغر في العائلة والأكبر في المحبة"، دون أن يشير لسنها رغم كونها تظهر شابة في مقتبل العمر، حيث إنهما غطى رأسيهما بفلتر لتطبيق "سناب شات".

وكتب "الموسى" معلقًا على الصورة: "الشخص الذي افتقدته في السعودية كثيرًا، تلك الأنثى الشقية التي لا أمَلُّ منها، أفتقد ضحكها وبكاءها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم، حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود، (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني)".

ولاحقا كتب الداعية السعودي الشاب تعليقًا على خبر حول الصورة نشره  شبكة "إرم نيوز": "هناك خطأ فيما كتبتوه حول أختي وجود – حفظها ﷲ – وأنها شابة في مقتبل العمر، هي صغيرة في السن ودون الخامسة عشر فتعتبر حدث ليست شابة في مقتبل العمر كما ذكرتم، ولو كانت كذلك فهل لكم اعتراض؟".

وجذبت مبادرة "الموسى"، تفاعلاً بين متابعيه ومنتقدي آرائه عبر سيل من التعليقات التي هاجم بعضها الداعية الذي يتبنى تفسيرات منفتحة للشريعة الإسلامية، فيما دافعت تعليقات أخرى عنه وأشادت بجرأته وعلاقته بأخته.

ويذكر أن "الموسى"، عمل سابقًا عضوًا في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، فيما يظهر على القنوات السعودية الخاصة مثل "روتانا" و"mbc" كداعية ورجل دين.

و"الموسى" من دعاة السعودية المنفتحين وله آراء عديدة في هذا الاتجاه مثل مساندته لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية.

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