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ساعي بريد مزيف يغتصب 40 امرأة في إيران

منذ 16 دقيقة
ساعي بريد مزيف يغتصب 40 امرأة في إيران

ساعي بريد مزيف يغتصب 40 امرأة في إيران

كتب: وكالات

نفذت السلطات الإيرانية، أمس الإثنين، حكم الإعدام بحق شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد اعترافه باغتصاب 40 امرأة وفتاة في طهران، حيث يدخل المنازل زاعمًا أنه ساعي بريد وموظف حكومي.

وبحسب ما ذكرته  وكالة أنباء "ميزان أون لاين"، قال رئيس شعبة 28 في محكمة الثورة، القاضي محمد مقيسه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب اعترف بعد اعتقاله العام الماضي، باغتصاب 40 امرأة وفتاة في طهران".

وأوضح مقيسه أن "الشاب أدين بتهم مختلفة، منها الإفساد في الأرض، والسرقة المسلحة، وتهديد المواطنين وإرعابهم"، لافتًا إلى أن "هذا الشاب كان يدخل منازل المواطنين في طهران، بذريعة أنه ساعي بريد وموظف حكومي، ثم يقوم بتهديد النساء بالسلاح والاعتداء عليهن"، بحسب "إرم نيوز".

وكشف القاضي الإيراني أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق الشاب، الذي صدر مطلع يناير الماضي، معتبرًا أن تنفيذ الحكم بحقه هو رسالة إلى جميع البلطجية والمفسدين، وإلى أولئك الذين يمارسون الرذيلة ويستهدفون الأمن في المجتمع.

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