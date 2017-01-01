بالفيديو| مباراة مذهلة بين رولينز وبالور للفوز بحزام بطولة القارات

خاض اثنان من أفضل المصارعين الجدد في اتحاد المصارعة الحرة WWE، مواجهة نارية ممتعة للفوز بحزام بطولة القارات، حيث واجه فين بالور خصمه سيث رولينز، حامل الحزام، خلال عرض "رو" الأسبوعي فجر اليوم.

وخلال المباراة، استمتع الجمهور بالأداء القوي والرائع للمصارعين الشابين، حيث إن كليهما يحظى بالاحترام من الجمهور ويتمتع بالمهارة التي تؤهله للفوز، وانتهت المباراة بفوز سيث رولينز واحتفاظه بحزام البطولة.

وكان "رولينز" نجح في الاحتفاظ بالحزام بعد فوزه في مباراة رباعية ضد بالور وساموا جو وذا ميز، في مهرجان "أعظم رويال رامبل بالسعودية"، ويستعد لمواجهة ذا ميز في مهرجان "باكلاش" 6 مايو المقبل، في منافسة جديدة على حزام القارات، فهل ينجح "رولينز" في الحفاظ على لقبه للمرة الثالثة؟