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بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

منذ 55 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: الوطن

نشر موقع "العربية" قصة لمواطن سعودي يُدعى صالح التويجري، والذي حكى عن مشاركته للإفطار مع محمد صلاح نجم منتخب مصر 10 أيام في شهر رمضان الماضي دون أن يتعرف عليه.

وقال التويجري لموقع العربية: "لم أتخيل أن الذي يجلس بجانبي هو الشهير وحديث الناس، حتى مضت ثلاثة أيام حينما أخبرني أحدهم، أن الذي يشاركنا الإفطار في رمضان هو لاعب ليفربول الشهير، كان وقتها يلعب في روما".

ووصف التويجري محمد صلاح بالمتواضع الخلوق، ولا تظهر عليه شخصية المشاهير، كونه اجتماعيا وهادئا في حركته وأثناء دخوله وخروجه.

وأشار إلى أن أول ثلاثة أيام، لم يكن يعرف من يجلس بجانبه في الإفطار، حتى أخبره أحدهم بذلك، وتابع: "التقطت سيلفي معه، رغم أني غير متابع للدوريات الأوروبية، كما أن النجم الخلوق لم يبين أنه ذلك اللاعب الذي شغل الناس".

التويجري لم يتوقع أن ينتشر المقطع الذي تحدث فيه عن "أبو مكة"، وكان على شكل مزاح مع أحد الأصدقاء في حسابه "السناب شات" وانتشر انتشارا كبيرا.

ووصف التويجري اللاعب محمد صلاح بسفير فوق العادة، لما يحمله من أخلاق عالية خارج الملعب، وفي تعامله مع الناس الذين يتوافدون إليه، متمنياً أن يقتدي به بعض من يرون أنفسهم ويضيقون ذرعا بالناس وحبهم للنجوم.

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