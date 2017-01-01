أبناء الأهلي تخصص "عكننة" على الأهلاوية.. "علي ماهر ليس الأول"

"القتال حتى الدقيقة الأخيرة، والاحترافية العالية، والتفاني في العمل"، دروس عديدة أكد عليها جميع أبناء النادي الأهلي، سواء الحاليين أو السابقين ممن امتهنوا مجال التدريب لفرق مختلفة في الدوري الممتاز، حيث لا سبيل أمامهم سوى الفوز، حتى ولو كان على حساب بيتهم الأول، النادي الأهلي.

علي ماهر، نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الأسيوطي، ضرب مثالًا حيًا على ما يتردد دومًا على ألسنة أبناء القلعة الحمراء، حول دروس الأهلي، بعدما قاد فريقه للفوز على الأهلي بهدف نظيف، في بطولة كأس مصر.

ما فعله علي ماهر أمام ناديه السابق، لم يكن الأول في الموسم الحالي من أبناء الأهلي، حيث سبقه إلى ذلك أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، وأحد لاعبي الأهلي السابقين، حيث قاد فريق الطلائع للتعادل أمام الأهلي في أول مباراة بالموسم الحالي في الدوري الممتاز، حيث انتهت بنتيجة (1-1).

في 15 ديسمبر 2017، واجه الأهلي فريق طنطا، في الدوري المصري، المباراة كانت مواجهة خاصة بين لاعبي الأهلي السابقين، حسام البدري، مدرب الفريق الأحمر الحالي، وأسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، الذي نجح في تحقيق المفاجأة وخطف نقطة ثمينة من أمام المارد الأحمر، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

مسلسل نجاح أبناء الأهلي السابقين في الخروج بنتيجة إيجابية أمام ناديهم، بدأ من الموسم الماضي، وكانت البداية مع مختار مختار، حينما كان مدربًا لفريق الاتحاد السكندري، حيث انتهت مباراته في الجولة السابعة من الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي (2-2).

في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي، انتقل مختار مختار من تدريب الاتحاد السكندري إلى الإنتاج الحربي، لينجح مرة أخرى في التعادل مع الأهلي، ولكن هذه المرة بنتيجة (1-1).

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تمكن عماد النحاس، نجم دفاع الأهلي السابق، من تحقيق نتيجة غير متوقعة، في الجولة 29 من الموسم الماضي، حينما كان مدربًا لفريق الشرقية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1).