كيف ستغير التكنولوجيا الملابس؟
غيرت التكنولوجيا كل صناعة دخلت فيها تقريبا، وجاء الدور الآن على الملابس التي نرتديها، ولك أن تتخيل ارتداء جهاز كمبيوتر على هيئة ملابس، كأن يكون سترة مثلا. الآن، أصبح هذا ممكنا.
تمكنت شركة "ليفي ستراوس" المصنعة للملابس بالشراكة مع شركة جوجل، ابتكار ما يسمى "السترة الذكية"، التي تعمل بحاسوب صغير يمكن التحكم فيه من خلال القماش المحيط بالمعصم، وفقًا لما قاله موقع "سكاي نيوز" العربي.
وقال إيفان بوبيريف، الذي يرأس مشروع الملابس الذكية لدى شركة جوجل: "عندما يتصل بك شخص ما، ستهتز سترتك وتعطيك أضواء، حينها ستعرف أن شخصا ما يتصل بك".
ويمكن للسترة الذكية أن تساعدها مرتديها على معرفة الاتجاهات، خصوصا إن كان يقود دراجة هوائية، فمن خلال ضغطة واحدة على لوحة اللمس حول المعصم ستدلك على الطريق الصحيح.
وبمقدور السترة أيضا أن تمكنك من تشغيل الموسيقى، وذلك بمجرد وصلها مع الهاتف محمول وسماعات صغيرة. والطريف أن هذه مهيأة لتكون قابلة للغسل بدون أن يتعطل عملها.
وقال بول ديلينجر، من شركة "ليفي شتراوس" للملابس، إن "هذه التقنية تمكن مستخدميها من الحصول على مميزات الهاتف كلها من دون أن تغمض عينيك عن الطريق".
ويمكن شراء السترة الذكية عبر الإنترنت مقابل 350 دولارا أميركيا.
وتخطط جوجل لاستخدام التكنولوجيا في أنواع أخرى من الملابس، وتعكف حاليا مع شركات ملابس عدة للمساعدة في دمج التكنولوجيا في منتجاتها.
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