ألمانيا: إغلاق طريق سريع 3 ساعات بسبب 8 بقرات

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، إغلاق أحد الطرق السريعة بالكامل بالقرب من مدينة مونستر في اتجاهيه لمدة تقرب من ثلاث ساعات بسبب تواجد ثماني بقرات فيه.

وأضاف المتحدث أنه أمكن في الوقت الراهن الإمساك بست بقرات، فيما اتجهت البقرتان الباقيتان إلى أحد المروج الواقعة على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الطريق السريع لتأكل الحشائش في سلام.

وكانت الشرطة قد تدخلت لأسباب أمنية نظراً لأن البقرات كانت قريبة بشكل مباشر من الطريق السريع.

وأوضح المتحدث أن المزارع صاحبهن عمل بالاستعانة ببعض المساعدين وعشر سيارات دورية ومروحية تابعة للشرطة من أجل دفع البقرات للاتجاه نحو المرج.

وذكرت الشرطة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع حوادث، إذ قال المتحدث: "تمكننا من إنهاء العملية دون خسائر". لكن هذا التعطيل تسبب في تكدس ازدحام مروري خانق على الطريق السريع بلغ طوله عشرة كيلومترات.