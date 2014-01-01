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"أبل" في أزمة بسبب "آيفون X"

منذ 25 دقيقة
آيفون X

آيفون X

كتب: وكالات

تواجه شركة "أبل" الأميركية فترة عصيبة، حيث لم يحقق "آيفون X" ما كان منتظرا منه، في وقت قال فيه أحد المحللين، إن هذا الهاتف بات "في عداد الموتى".

وجاءت هذه المعلومة المثيرة من نيل كامبلينغ مدير مجموعة "ميراباد" للأوراق المالية، الذي قال إن الشركة لن تنتج أي هاتف "آيفون X" جديد، مضيفا "سيتم إلغاء هذا الجهاز من الأسواق بعد جيل واحد فقط".

وتابع "أبل بالغت بشكل سيء في تقدير الطلب على الهاتف، وذلك بعدما أنتجت كمية كبيرة من الأجهزة التي ستبيعها".

وأضاف، خلال حوار مع قناة "سي.إن.بي.سي" أن "آيفون X يمكن اعتباره في عداد الموتى.. المشكل الوحيد مع هذا الهاتف هو سعره المرتفع جدا".

وكان محللون قالوا في وقت سابق إن أبل "فشلت في تقدير متطلبات وحاجيات السوق.. لم تنتبه إلى أن مبيعاتها ظلت عادية ونزلت في بعض الأحيان منذ إصدار آيفون 6 عام 2014".

وذكر موقع "فوربس" أن المشكلة التي تواجهها أبل حاليا لا يمكن اعتبارها بمثابة الخبر السيء، مضيفا "على الشركة الأميركية الآن التفكير في طرق جديدة لجلب وإثارة الزبائن، من خلال تخفيض أسعار أجهزتها والاعتماد على أحدث صيحات التكنولوجيا".

وتابع "الخلاصة من القصة هي أن القليل من الضرر قد يكون في بعض الأحيان الدافع وراء انطلاقة جديدة وقوية".

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